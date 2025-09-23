LES INSOLITES BALADE CONTEE Mayenne

Jardin de la Visitation Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-23 18:30:00

La Cie Oh ! vous invite à profiter d’une programmation variée dans plusieurs lieux du territoire de Mayenne Communauté. Contes, spectacles, musique, bal, croisière, projection… le tout dans des lieux insolites !

Miaposs Histoires d’Ici et d’ailleurs

Cette restitution est l’aboutissement d’un travail d’atelier-contes avec les adhérents de L’association MIA MIA et l’EDI des Possibles. C’est avant tout une rencontre humaine dont le pari est de vous emmener dans une balade contée au cœur du jardin de la visitation. Des histoires d’ici, des histoires d’ailleurs qui parlent du vivre ensemble et de la richesse de nos différences. .

Jardin de la Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 23 31 70 compagnieoh@gmail.com

English :

Cie Oh! invites you to enjoy a varied program at several venues in the Mayenne Communauté area. Tales, shows, music, balls, cruises, screenings? all in unusual locations!

German :

Die Cie Oh! lädt Sie ein, an mehreren Orten der Mayenne Communauté von einem abwechslungsreichen Programm zu profitieren. Märchen, Aufführungen, Musik, Tanz, Kreuzfahrt, Filmvorführungen? und das alles an ungewöhnlichen Orten!

Italiano :

La Cie Oh ! vi invita a godere di un programma vario di eventi in diversi luoghi della Comunità di Mayenne. Racconti, spettacoli, musica, danza, crociere, proiezioni, il tutto in luoghi insoliti!

Espanol :

Cie Oh ! le invita a disfrutar de un variado programa de actos en diversos lugares de la zona de Mayenne Communauté. Cuentacuentos, espectáculos, música, danza, cruceros, proyecciones… ¡todo en lugares insólitos!

