LES INSOLITES Place de l’église La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Le festival Les Insolites propose une programmation décentralisée autour des arts de la parole sur le territoire de Mayenne Communauté dans des lieux insolites, inédits.

Cie Oh ! Hyppolite crieur public avec les crieurs en herbe

Hyppolite, crieur public partage ses techniques pour crier haut et fort les pensées des gens, ce sont les élèves de l’école du village qui pousseront la voix pour clamer les messages sur le marché de producteurs. .

English :

The Les Insolites festival offers a decentralized program of spoken word events across the Mayenne Communauté territory, in unusual, never-before-seen venues.

German :

Das Festival Les Insolites bietet ein dezentralisiertes Programm rund um die Sprechkünste im Gebiet der Mayenne Communauté an ungewöhnlichen, neuen Orten.

Italiano :

Il festival Les Insolites propone un programma decentralizzato di eventi di spoken word nella regione della Mayenne Communauté, in luoghi insoliti e mai visti prima.

Espanol :

El festival Les Insolites propone un programa descentralizado de manifestaciones de spoken word en toda la región de Mayenne Communauté, en lugares insólitos e inéditos.

