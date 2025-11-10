LES INSOLITES PARLE-MOI D’AILES Le Housseau-Brétignolles

Salle de quartier Le Housseau-Brétignolles Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-11-10 20:15:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

La Cie Oh ! vous invite à profiter d’une programmation variée dans plusieurs lieux du territoire de Mayenne Communauté. Contes, spectacles, musique, bal, croisière, projection… le tout dans des lieux insolites !

Manu Grimo Parle-moi d’ailes

Une des-marches artistiques , création pédestre, tournée marchée. Chaque soir, quelque part. Faire évoluer l’histoire de jour en jour, répéter en journée, sur les temps de marche. Prendre le pouls des paysages. Avec une invitation à toutes les personnes rencontrées d’assister à une restitution.

www.manugrimo.net

La tournée

– Lundi 10 novembre . Le Housseau-Bretignoles Salle de quartier

– Mardi 11 novembre . Rennes-en-Grenouilles Église

– Mercredi 12 novembre . Thuboeuf Église

– Jeudi 13 novembre . Saint-Julien-du-Terroux Salle des fêtes

Tout public Prix libre .

Salle de quartier Le Housseau-Brétignolles 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 23 31 70 compagnieoh@gmail.com

English :

Cie Oh! invites you to enjoy a varied program at several venues in the Mayenne Communauté area. Tales, shows, music, balls, cruises, screenings? all in unusual locations!

German :

Die Cie Oh! lädt Sie ein, an mehreren Orten der Mayenne Communauté von einem abwechslungsreichen Programm zu profitieren. Märchen, Aufführungen, Musik, Tanz, Kreuzfahrt, Filmvorführungen? und das alles an ungewöhnlichen Orten!

Italiano :

La Cie Oh ! vi invita a godere di un programma vario di eventi in diversi luoghi della Comunità di Mayenne. Racconti, spettacoli, musica, danza, crociere, proiezioni, il tutto in luoghi insoliti!

Espanol :

Cie Oh ! le invita a disfrutar de un variado programa de actos en diversos lugares de la zona de Mayenne Communauté. Cuentacuentos, espectáculos, música, danza, cruceros, proyecciones… ¡todo en lugares insólitos!

