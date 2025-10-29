LES INSOLITES PEAU DE CRABE Mayenne

Début : 2025-10-29 20:00:00

2025-10-29

La Cie Oh ! vous invite à profiter d’une programmation variée dans plusieurs lieux du territoire de Mayenne Communauté. Contes, spectacles, musique, bal, croisière, projection… le tout dans des lieux insolites !

Renée Robitaille Peau de Crabe

Renée Robitaille a grandi en Abitibi-Témiscamingue au Quebec. Depuis 1999, elle présente ses créations au sein de festivals internationaux de contes et de théâtre. Elle explore la marionnette et le jeu masqué qu’elle marie harmonieusement aux Arts de la parole.

Tout public .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 23 31 70 compagnieoh@gmail.com

English :

Cie Oh! invites you to enjoy a varied program at several venues in the Mayenne Communauté area. Tales, shows, music, balls, cruises, screenings? all in unusual locations!

German :

Die Cie Oh! lädt Sie ein, an mehreren Orten der Mayenne Communauté von einem abwechslungsreichen Programm zu profitieren. Märchen, Aufführungen, Musik, Tanz, Kreuzfahrt, Filmvorführungen? und das alles an ungewöhnlichen Orten!

Italiano :

La Cie Oh ! vi invita a godere di un programma vario di eventi in diversi luoghi della Comunità di Mayenne. Racconti, spettacoli, musica, danza, crociere, proiezioni, il tutto in luoghi insoliti!

Espanol :

Cie Oh ! le invita a disfrutar de un variado programa de actos en diversos lugares de la zona de Mayenne Communauté. Cuentacuentos, espectáculos, música, danza, cruceros, proyecciones… ¡todo en lugares insólitos!

L’événement LES INSOLITES PEAU DE CRABE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co