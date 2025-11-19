LES INSOUCIANTS – THEATRE A L’OUEST Rouen

LES INSOUCIANTS Début : 2026-02-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Quatre comédien·nes, cinq actes, et vos idées comme point de départ ! Inspirée des comédies de Molière, mais réinventée chaque soir ! Dès les premières minutes, le public souffle les ingrédients qui donneront vie à une pièce entièrement improvisée. Les codes classiques du théâtre moliéresque sont bien là, mais détournés avec humour et malice. De scène en scène surgissent des situations loufoques, absurdes ou étrangement familières, où l’on rit de ce qui nous ressemble. Tout se construit sous vos yeux : chaque représentation est un moment unique… Et comme chez Molière, quoi qu’il arrive, tout est bien qui finit bien ! Spectacle pour toute la famille

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76