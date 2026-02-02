LES INSTANTANÉS #1 ET #2 Château de Girard Mèze

LES INSTANTANÉS #1 ET #2

Château de Girard 21 rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Théâtre par Le Cri DévotD’après La Place et Une femme d’Annie Ernaux (Editions Gallimard)Tout public dès 13 ansDeux monologues sur les vies respectives des parents de l’autrice, deux récits pour saisir le lien qui les a unis durant toute une vie. À l’aide de photographies, de citations, de faits marquants, de gestes et d’habitudes du quotidien, Annie Ernaux a dressé leurs portraits, tout en les replaçant à l’intérieur de leur époque.Issue d’un milieu ouvrier, elle a accédé́ aux études supérieures et rejoint progressivement un monde bourgeois.En témoignant de sa vie passée et des souvenirs de sa place dans le cercle familial, elle dépasse sa propre condition pour ainsi, représenter une parole collective J’écris parce que je me sentais semblable aux autres. Conception et jeu Emmanuelle Bertrand, Camille Daloz | Mise en scène Camille Daloz | photo Copyright Leo Daniel .

Château de Girard 21 rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

English :

Based on La Place and Une femme by Annie Ernaux (Editions Gallimard)Ages 13 and upTwo monologues about the respective lives of the author?s parents, two stories that capture the bond that united them over a lifetime.

