LES INSTANTANÉS ALEXANDRE ET BASTIEN Pézenas

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Une traversée intime, émouvante et drôle inspirée par l’oeuvre d’Annie Ernaux, toujours sur le fil entre mémoire individuelle et collective.
Compagnie Le Cri Dévot
Vendredi 30 Janvier 2026
Alexandre et BAstine nous plongent dans l’adolescence de deux comédiens de la compagnie.
Dans un va-et-vient entre parole poétique et théâtre documentaire, chacun explore sa construction sociale, familiale et les particularités de son parcours.
Alors c’est quoi être un adolescent dans les années 90 ?
Durée 35 + 30 min
Tout public dès 13 ans
Ecriture Alexandre Alexandre Cafarelli
Ecriture Bastien Camille Daloz et Bastien Molines
Avec Alexandre Cafarelli et Bastien Molines
4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
English :
An intimate, moving and funny journey inspired by the work of Annie Ernaux, always on the edge between individual and collective memory.
