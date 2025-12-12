LES INSTANTANÉS ALEXANDRE ET BASTIEN

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Une traversée intime, émouvante et drôle inspirée par l’oeuvre d’Annie Ernaux, toujours sur le fil entre mémoire individuelle et collective.

LES INSTANTANÉS

ALEXANDRE ET BASTIEN

Compagnie Le Cri Dévot

Vendredi 30 Janvier 2026

Alexandre et BAstine nous plongent dans l’adolescence de deux comédiens de la compagnie.

Dans un va-et-vient entre parole poétique et théâtre documentaire, chacun explore sa construction sociale, familiale et les particularités de son parcours.

Alors c’est quoi être un adolescent dans les années 90 ?

Durée 35 + 30 min

Tout public dès 13 ans

Ecriture Alexandre Alexandre Cafarelli

Ecriture Bastien Camille Daloz et Bastien Molines

Avec Alexandre Cafarelli et Bastien Molines

#SAISONCULTURELLE

#SAISONCULTURELLEPEZENAS .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

English :

An intimate, moving and funny journey inspired by the work of Annie Ernaux, always on the edge between individual and collective memory.

L’événement LES INSTANTANÉS ALEXANDRE ET BASTIEN Pézenas a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE