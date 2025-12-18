LES INSTANTANÉS Castries

LES INSTANTANÉS

Duo d’impro théâtrale avec la compagnie Cocotte-Minute

Laurent Pit et Anne-Laure Fruteau jouent avec nos mots pour offrir un spectacle d’improvisation théâtrale où tout peut arriver ! A l’entrée, chaque spectateur est invité à écrire un mot, une idée, une envie…

Les propositions sont ensuite tirées au sort sur scène et deviennent instantanément la matière de sketches totalement improvisés, pour plus d’une heure d’humour, de spontanéité et de surprises !

à 20h30 .

Improv duo with Cocotte-Minute company

Laurent Pit and Anne-Laure Fruteau play with our words in a theatrical improv show where anything can happen! At the door, each spectator is invited to write down a word, an idea, a desire?

