Les instants Bivouak soirée cloture Bivouak, la brasserie des Tilleuls Nyons

Les instants Bivouak soirée cloture Bivouak, la brasserie des Tilleuls Nyons vendredi 19 septembre 2025.

Les instants Bivouak soirée cloture

Bivouak, la brasserie des Tilleuls 30 allée des Rassades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Venez célébrer la fin de cette saison de folie comme il se doit en musique, en bonne bouffe, en bonne bière et surtout, en super compagnie sous les étoiles

.

Bivouak, la brasserie des Tilleuls 30 allée des Rassades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 43 72 08 bierebivouak@gmail.com

English :

Come and celebrate the end of this crazy season as it should be: with music, good food, good beer and, above all, great company under the stars!

German :

Feiern Sie das Ende dieser verrückten Saison so, wie es sich gehört: mit Musik, gutem Essen, gutem Bier und vor allem in toller Gesellschaft unter dem Sternenhimmel

Italiano :

Venite a festeggiare la fine di questa folle stagione come si deve: con musica, buon cibo, buona birra e, soprattutto, ottima compagnia sotto le stelle

Espanol :

Ven a celebrar el final de esta loca temporada como debe ser: con música, buena comida, buena cerveza y, sobre todo, gran compañía bajo las estrellas

L’événement Les instants Bivouak soirée cloture Nyons a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale