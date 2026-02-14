Les instants créatifs Courtenay

Les instants créatifs

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Un moment de rencontres et d'échanges autour de vos travaux d'aiguilles. Venez avec vos encours pour donner ou demander des conseils et pour le plaisir de réaliser vos ouvrages dans une ambiance conviviale.

English :

A time to meet and exchange ideas about your needlework. Come along with your stock to give or ask for advice, and enjoy making your own work in a friendly atmosphere.

