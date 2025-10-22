Les Instants Découvertes visite gratuite Ferme des Bêllets Ferme des Bêllets Clux-Villeneuve

Les Instants Découvertes visite gratuite Ferme des Bêllets

Ferme des Bêllets 47 Voie Romaine Clux-Villeneuve Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22 19:00:00

2025-10-22

Venez découvrir gratuitement cette ferme qui est un pilier de l’agriculture locale le mercredi 22 octobre à 17h ! La ferme se consacre à la production et la vente de produits laitiers locaux de qualité ainsi que de la viande ovine et bovine, alliant tradition et proximité avec les habitants. RESERVATION OBLIGATOIRE .

Ferme des Bêllets 47 Voie Romaine Clux-Villeneuve 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 87 52 contact@saonedoubsbressetourisme.fr

