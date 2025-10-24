Les Instants Découvertes visite gratuite Safran du Piochys Safran du Piochys Saunières

Les Instants Découvertes visite gratuite Safran du Piochys

Safran du Piochys 5 Rue de Verdun Saunières Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 11:00:00

2025-10-24

Découvrez gratuitement le secret des fleurs de Safran le 24 octobre à 10h. Vous découvrirez comment ces fleurs sont transformées en une variété de produits qui sauront vous séduire… .

Safran du Piochys 5 Rue de Verdun Saunières 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 87 52 contact@saonedoubsbressetourisme.fr

English : Les Instants Découvertes visite gratuite Safran du Piochys

