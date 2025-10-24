Les Instants Découvertes visite gratuite Thé Vert Citron Thé vert citron Navilly

Les Instants Découvertes visite gratuite Thé Vert Citron

Thé vert citron 31 Route de Chalon Navilly Saône-et-Loire

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 15:30:00

La boutique Vertcitron vous transporte le 24/10 à 14h entre milles saveurs lors d’une visite explicative et gustative de sa gamme de thé et de chocolat ! .

Thé vert citron 31 Route de Chalon Navilly 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 87 52 contact@saonedoubsbressetourisme.fr

