Les Instants Historiques Courtenay

Les Instants Historiques Courtenay mardi 14 octobre 2025.

Les Instants Historiques

Courtenay Loiret

Gratuit

Gratuit

mardi 14 octobre 2025

18:00:00

19:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Remontez le temps avec des passionnés de

l’histoire de Courtenay et ses environs !

Ouvert à tous.

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Come and step back in time with other enthusiasts of Courtenay’s history!

German :

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit unter Liebhabern der Geschichte von Courtenay!

Italiano :

Venite a fare un salto indietro nel tempo con altri appassionati della storia di Courtenay!

Espanol :

Venga y retroceda en el tiempo con otros entusiastas de la historia de Courtenay

