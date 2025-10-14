Les Instants Historiques Courtenay
Les Instants Historiques Courtenay mardi 14 octobre 2025.
Les Instants Historiques
Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14 19:00:00
Date(s) :
2025-10-14
Remontez le temps avec des passionnés de
l’histoire de Courtenay et ses environs !
Ouvert à tous.
Remontez le temps avec des passionnés de
l’histoire de Courtenay et ses environs !
Ouvert à tous. .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com
English :
Come and step back in time with other enthusiasts of Courtenay’s history!
German :
Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit unter Liebhabern der Geschichte von Courtenay!
Italiano :
Venite a fare un salto indietro nel tempo con altri appassionati della storia di Courtenay!
Espanol :
Venga y retroceda en el tiempo con otros entusiastas de la historia de Courtenay
L’événement Les Instants Historiques Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO