LES INSTANTS MAGIQUES

12 Place de la Mairie Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Les instants magiques Lectures pour enfants, Kamishibai… de 9h45 à 11h15 à la bibliothèque municipale de Roujan.

Les instants magiques Lectures pour enfants, Kamishibai… de 9h45 à 11h15 à la bibliothèque municipale de Roujan. .

12 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les instants magiques Readings for children, Kamishibai… from 9.45am to 11.15am at the Roujan public library.

L’événement LES INSTANTS MAGIQUES Roujan a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OT AVANT-MONTS