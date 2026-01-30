LES INSTANTS MAGIQUES Roujan
LES INSTANTS MAGIQUES
12 Place de la Mairie Roujan Hérault
Les instants magiques Lectures pour enfants, Kamishibai… de 9h45 à 11h15 à la bibliothèque municipale de Roujan.
12 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie
English :
Les instants magiques Readings for children, Kamishibai… from 9.45am to 11.15am at the Roujan public library.
