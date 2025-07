Les Instants Musicaux Le Connecteur Biarritz

Les Instants Musicaux Le Connecteur Biarritz jeudi 17 juillet 2025.

Les Instants Musicaux

Le Connecteur 45 Avenue du Président John F. Kennedy Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Une soirée Live entre ciel, océan et belles rencontres.

2 ème édition Les Instants Musicaux . Le même esprit un concert en plein air, un cadre exceptionnel, et l’envie de créer du lien autour de la musique.

Le temps d’un soir, Le Connecteur se transforme en scène à ciel ouvert sur notre rooftop, perché entre océan et montagnes, un cocktail à la main. Une vue à 360°, les guirlandes qui s’allument, la musique qui s’invite au coucher du soleil. Et toujours cette atmosphère chaleureuse et soignée qui fait la signature du Connecteur.

Sur scène, 3 artistes. 2 premières parties pour ouvrir la soirée en douceur Mat Hood et Charline Dona, 2 voix locales à découvrir. Puis Tom Frager, connu pour son hit Lady Melody, apportera ses sonorités pop et reggae, version mélodieuse et solaire.

Côté food & drinks street food méditerranéenne de Marinella, des cocktails frais signés Tommy Fizz . .

Le Connecteur 45 Avenue du Président John F. Kennedy Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

