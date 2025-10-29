Les Instants Tissé : Écouter le monde Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Les Instants Tissé : Écouter le monde Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Accès libre dans la limite des places disponibles Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Parce que chaque langue raconte le monde à sa façon, les enfants sont invités à venir écouter et découvrir des histoires multilingues.Ces lectures sont proposées à partir des collections l’œil du monde et des livres de la bibliothèque.Elles sont suivies d’un goûter à partager et d’un temps de convivialité et de découverte. Public : à partir de 6 ans

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

