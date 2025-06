Les Instants Vacances – Thésée 2 juillet 2025 14:30

Loir-et-Cher

Les Instants Vacances Lieu-dit Le Vaulx Saint-Georges Thésée Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02 17:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Découvrez les Instants Vacances « un été local, un instant idéal » !

Profitez de notre événement gratuit et convivial qui met à l’honneur les richesses du Sud Val de Loire à travers des dégustations de produits locaux, des animations pour toute la famille, et des rencontres avec les acteurs locaux.

Découvrez les instants vacances « un été local, un instant idéal » !

Un événement gratuit, festif et ludique entre découvertes gourmandes avec des dégustations de produits locaux, et restauration sur place… des animations gratuites pour petits et grands ateliers créatifs, jeux de plein air, découverte de notre patrimoine, œnologie… et rencontres avec les acteurs de notre territoire viticulteurs, producteurs, artisans, sites touristiques…

C’est le moment parfait pour penser à vos vacances en Sud Val de Loire.

Profitez de notre événement pour organiser vos grandes vacances en famille.

Parking visiteurs accès facile dans le centre bourg par le portail vert au fond du chemin à côté de la boucherie. .

Lieu-dit Le Vaulx Saint-Georges

Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 22 85

English :

Discover Instants Vacances « a local summer, an ideal moment »!

Take advantage of our free, friendly event, which showcases the riches of the Southern Loire Valley through tastings of local produce, family activities and meetings with local players.

German :

Entdecken Sie die Instants Vacances « un été local, un instant idéal » (Ein lokaler Sommer, ein idealer Augenblick)!

Profitieren Sie von unserer kostenlosen und geselligen Veranstaltung, die den Reichtum des südlichen Loiretals durch die Verkostung lokaler Produkte, Animationen für die ganze Familie und Begegnungen mit lokalen Akteuren würdigt.

Italiano :

Scoprite gli Instants Vacances « un’estate locale, un momento ideale »!

Approfittate del nostro evento gratuito e conviviale, che mette in mostra le ricchezze della Valle della Loira meridionale attraverso degustazioni di prodotti locali, animazioni per tutta la famiglia e incontri con gli attori locali.

Espanol :

¡Descubra los Instants Vacances « un verano local, un momento ideal »!

Aproveche nuestro evento gratuito y amistoso, que muestra las riquezas del Sur del Valle del Loira a través de degustaciones de productos locales, animaciones para toda la familia y encuentros con los actores locales.

