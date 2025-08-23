Les instants yoga à La Butte la Butte Plouider

Les instants yoga à La Butte la Butte Plouider samedi 23 août 2025.

Les instants yoga à La Butte

la Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 11:00:00

2025-08-23 2025-08-24 2025-08-27 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Les cours de yoga sont devenus des rituels sur la Butte. Ce sont de véritables moments de partage et de bien-être pour nos clients et nos collaborateurs. Accordez-vous un instant de connexion entre le corps et l’esprit face à la mer.

Les cours se déroulent en petit groupe de 8 personnes maximum. L‘inscription est obligatoire. Nous vous conseillons d’apporter une gourde d’eau, une serviette ainsi qu’une tenue confortable. Pour les cours du soir, nous vous suggérons de prendre une tenue chaude (un pull, des chaussettes chaudes…) et un plaid.

Delphine Guermeur proposera deux types de yoga Yin yang et Hatha.

Yin et Yang sont les deux principes taoïstes qui évoquent les deux qualités opposées présentes dans toute chose. Yin, le principe féminin est passif, froid et calme. Alors que Yang, le principe masculin est plus actif, dynamique et chaud.

Une séance Yin-Yang combine donc deux approches et permet d’équilibrer ces deux forces complémentaires.

Le Hatha, quant à lui, est une méthode, à la fois simple et très complète. Ha signifie soleil et représente le principe masculin (YANG). Tha signifie lune et représente le principe féminin (YIN). On dit du Hatha yoga qu’il vise à unifier les dualités de l’être. Hatha signifie également effort ou force , ses bienfaits sont inombrables: il donne vigueur, bien-être et aide à se re-centrer.

Voici le programme

– Le mercredi soir (Yin yang yoga) de 17h à 18h

– Le vendredi matin (Hatha yoga) de 10h à 11h

– Le samedi soir (Yin yang yoga) de 17h à 18h

– Le dimanche matin (Hatha yoga) de 10h à 11h

Inscription à l’un de nos cours ou auprès de la réception au 02 98 25 40 54 ou par courriel info@labutte.fr. .

la Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

