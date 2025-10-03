Les instruments de musique en folie Médiathèque intercommunale Le Cercle Remiremont

Les instruments de musique en folie Médiathèque intercommunale Le Cercle Remiremont vendredi 3 octobre 2025.

Les instruments de musique en folie 3 et 4 octobre Médiathèque intercommunale Le Cercle Vosges

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’espace musique de la médiathèque vous convie à la découverte de ses nouvelles acquisitions en instruments de musique.

Depuis 4 ans, nous proposons le prêt d’instruments de musique pour une durée de 7 semaines. Instruments à cordes, à vents, claviers et percussions pour débutants ou semi-amateurs vous tendent les bras.

Pour cette rentrée automnale, nous avons la joie de vous présenter de nouveaux arrivants :

– un violon

-une batterie électronique

-un glockenspiel

– une lyre

-un balafon

-une paire de bongos.

Ces instruments seront mis à l’essai dans l’espace musique les 3 et 4 octobre, avant d’être offerts aux prêts la semaine suivante.

Une occasion de découvrir et de prendre goût à la pratique musicale !

Médiathèque intercommunale Le Cercle 1 Place Jules Méline, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est 03 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/

L’espace musique de la médiathèque vous convie à la découverte de ses nouvelles acquisitions en instruments de musique.

mediatheque@ccpvm.fr