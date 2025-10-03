Les instruments de musique en folie Médiathèque intercommunale Le Cercle Remiremont
Entrée gratuite
L’espace musique de la médiathèque vous convie à la découverte de ses nouvelles acquisitions en instruments de musique.
Depuis 4 ans, nous proposons le prêt d’instruments de musique pour une durée de 7 semaines. Instruments à cordes, à vents, claviers et percussions pour débutants ou semi-amateurs vous tendent les bras.
Pour cette rentrée automnale, nous avons la joie de vous présenter de nouveaux arrivants :
– un violon
-une batterie électronique
-un glockenspiel
– une lyre
-un balafon
-une paire de bongos.
Ces instruments seront mis à l’essai dans l’espace musique les 3 et 4 octobre, avant d’être offerts aux prêts la semaine suivante.
Une occasion de découvrir et de prendre goût à la pratique musicale !
Médiathèque intercommunale Le Cercle 1 Place Jules Méline, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est 03 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/
mediatheque@ccpvm.fr