Les intelligences non-humaines – Sonia Desmoulin TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 18:30 – 19:30

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Tout public, Etudiant

Quelle comparaison entre les intelligences machiniques et animales ? Quels statuts et quelles tensions juridiques ? Sonia Desmoulin vient partager ses réflexions sur la reconnaissance en droit des intelligences non-humaines.La question de la condition animale n’est pas nouvelle, mais elle rencontre aujourd’hui celle des intelligences artificielles et s’actualise avec des initiatives qui cherchent à promouvoir un nouveau rapport aux entités naturelles. Entre prise de conscience de nos interdépendances et difficultés à trouver des équilibres durables, quelle place pour le droit dans la construction de nouveaux rapports aux non-humains ?

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/assemblee-4-les-intelligences/



