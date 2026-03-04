Les intelligences non-humaines – Sonia Desmoulins, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Les intelligences non-humaines – Sonia Desmoulins Mercredi 18 mars, 18h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Quelle comparaison entre les intelligences machiniques et animales ? Quels statuts et quelles tensions juridiques ? Sonia Desmoulin vient partager ses réflexions sur la reconnaissance en droit des intelligences non-humaines.

La question de la condition animale n’est pas nouvelle, mais elle rencontre aujourd’hui celle des intelligences artificielles et s’actualise avec des initiatives qui cherchent à promouvoir un nouveau rapport aux entités naturelles. Entre prise de conscience de nos interdépendances et difficultés à trouver des équilibres durables, quelle place pour le droit dans la construction de nouveaux rapports aux non-humains ?

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rencontre avec Sonia Desmoulins, directrice de recherche en droit au CNRS