Les Intemporels chantent Mylène & Johnny Antarès Arena Le Mans

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-25 20:30:00
Les intemporels de retour à Antarès Arena Le Mans !
Les Intemporels chantent Mylène & Johnny , qui se tiendra le samedi 25 avril 2026 à l’Antarès Arena Le Mans.
Les Intemporels rassemblent près de 400 choristes autour d’un grand spectacle populaire et fédérateur, hommage à deux figures majeures de la chanson française.
En mai dernier nous avions rendu hommage à Céline Dion. .
Les intemporels return to Antarès Arena Le Mans!
