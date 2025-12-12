Les Intemporels chantent Mylène & Johnny Antarès Arena Le Mans

Les Intemporels chantent Mylène & Johnny

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les intemporels de retour à Antarès Arena Le Mans !

Les Intemporels chantent Mylène & Johnny , qui se tiendra le samedi 25 avril 2026 à l’Antarès Arena Le Mans.

Les Intemporels rassemblent près de 400 choristes autour d’un grand spectacle populaire et fédérateur, hommage à deux figures majeures de la chanson française.

En mai dernier nous avions rendu hommage à Céline Dion. .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Les intemporels return to Antarès Arena Le Mans!

L’événement Les Intemporels chantent Mylène & Johnny Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Le Mans