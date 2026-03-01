Les interactions précoces l’équilibre se construit à partir de déséquilibres Maison de la Petite Enfance Bel Gazou Autun

Les interactions précoces l’équilibre se construit à partir de déséquilibres

Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 17:30:00

fin : 2026-03-17 19:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Les interactions précoces l’équilibre se construit à partir de déséquilibres.

Interventions/Tables rondes pour les parents animées par les professionnels du CAMSP.

Sur inscription Garde d’enfant gratuite. .

Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 peggy.crochet@grandautunoismorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les interactions précoces l’équilibre se construit à partir de déséquilibres

L’événement Les interactions précoces l’équilibre se construit à partir de déséquilibres Autun a été mis à jour le 2026-03-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II