Les Interfolk’ en Berry

Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les Interfolk’ en Berry

Le 9 mai 2026, ne manquez pas Les Interfolk’en Berry, un marché artisanal qui se déroulera autour de la collégiale Saint-Sylvain à Levroux. L’événement débutera à 15h et il sera possible de partager un repas le soir. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 78 61 74

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English :

Interfolk’ in Berry

L’événement Les Interfolk’ en Berry Levroux a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Levroux