Les Interfolk’ en Berry Levroux
Les Interfolk’ en Berry Levroux samedi 9 mai 2026.
Les Interfolk’ en Berry
Levroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les Interfolk’ en Berry
Le 9 mai 2026, ne manquez pas Les Interfolk’en Berry, un marché artisanal qui se déroulera autour de la collégiale Saint-Sylvain à Levroux. L’événement débutera à 15h et il sera possible de partager un repas le soir. .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 78 61 74
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English :
Interfolk’ in Berry
L’événement Les Interfolk’ en Berry Levroux a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Levroux