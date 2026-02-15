Les Intérieurs Made In Limoges Bâtiment 25 Limoges

Les Intérieurs Made In Limoges

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Les Intérieurs Made in Limoges est un marché de créateurs autour de l’ameublement art, décoration et ameublement, mené par des artistes et artisans de Limoges métropole.

Exposition-vente et ateliers.

Informations complémentaires auprès des organisateurs .

