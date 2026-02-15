Les Intérieurs Made In Limoges Bâtiment 25 Limoges
Les Intérieurs Made In Limoges Bâtiment 25 Limoges samedi 28 mars 2026.
Les Intérieurs Made In Limoges
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Les Intérieurs Made in Limoges est un marché de créateurs autour de l’ameublement art, décoration et ameublement, mené par des artistes et artisans de Limoges métropole.
Exposition-vente et ateliers.
Informations complémentaires auprès des organisateurs .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25
