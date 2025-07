Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes Le Château Châteauneuf

Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes Le Château Châteauneuf jeudi 24 juillet 2025.

Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes

Le Château 3 Place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 14:30:00

fin : 2025-07-24 17:30:00

Date(s) :

2025-07-24

Le temps d’une visite, sept voix vagabondes s’unissent pour faire résonner et sublimer le lieu qui les accueille, afin d’en transformer la perception et de partager l’émotion avec un public le plus large possible. Venez donc vous immerger dans ce parcours musical sur-mesure ! Le 24 juillet à 14h30, 15h30 et 16h30, participez à une visite guidée et musicale unique. Tout public. Sur réservation. Tout public. Sur réservation. Droit d’entrée .

Le Château 3 Place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

English : Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes

German : Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Intermèdes du jeudi à Châteauneuf Les Vagabondes Châteauneuf a été mis à jour le 2025-07-04 par COORDINATION CÔTE-D’OR