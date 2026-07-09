Les internationales de la guitare Gaëlle Buswel Assas

Informations pratiques

Assas

Les internationales de la guitare Gaëlle Buswel

Salle des Crouzets Assas Hérault

Tarif : 21 – 21 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un savant mélange Folk, Pop, blues, rock, un son roots ravageur qui séduit de grands noms du rock et de la pop

Un savant mélange Folk, Pop, blues, rock, un son roots ravageur qui séduit de grands noms du rock et de la pop. ZZ TOP lui demande d’ouvrir 4 fois pour eux, mais aussi -M-, Ringo Starr à l’Olympia, John Fogerty au Zénith de Paris, Beth Hart, Jonny Lang, UB40, Zucchero (5 dates), DEEPPURPLE… et une tournée de 14 Zéniths en solo en 1ères parties de The Dire Straits Experience.

Voix engagée et guitares acérées, d’une douceur sensible et d’une rage exaltée, des concerts toujours remplis de fougue, Gaëlle Buswel a réussi à prendre sa place dans le monde du blues rock. C’est l’artiste française qui a joué avec les plus grands noms du blues et de la pop.

Une carrière indépendante depuis 2011. Une personnalité généreuse, d’un naturel absolu d’abord. De celles qu’on a envie de suivre au bout du monde quand elle nous raconte ses histoires en musique. Un public fidèle, un sens de la scène à faire pâlir les plus grandes rock-stars ensuite. Quand elle agrippe son micro, c’est un déferlement d’énergie pure qui embrase la scène et une voix puissante que rien ne semble pouvoir ébrécher. A ses débuts en 2011 Gaëlle a été comparé à Joan Baez, car elle jouait dans des centres de détentions, des Hôpitaux pour enfants, dans le métro et a écumé tous les cafés concerts de France et d’Angleterre avec sa guitare. Une artiste qui s’est construite seule, qui, partie de rien s’est retrouvée a jouer avec les plus grands. .

Salle des Crouzets Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55 igcontact@orange.fr

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English :

A clever mix of Folk, Pop, blues, rock, a devastating roots sound that seduces big names of rock and pop

L’événement Les internationales de la guitare Gaëlle Buswel Assas a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup