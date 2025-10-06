Les Internationaux d’Attelage

Verrie Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Assistez à la 41ème édition du Concours d’Attelage International de Saumur ! Le concours d’attelage international de Saumur réunit cette année 115 attelages.

Programme à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Du 22 au 25/05. .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 65 45 saumur.attelage@orange.fr

English :

Attend the 41st Saumur International Driving Competition! This year’s Saumur International Driving Competition brings together 115 teams.

German :

Seien Sie bei der 41. Ausgabe des Internationalen Fahrturniers von Saumur dabei! Am internationalen Fahrturnier von Saumur nehmen dieses Jahr 115 Gespanne teil.

Italiano :

Partecipate al 41° Concorso internazionale di guida di Saumur! Quest’anno il Concorso Internazionale di Guida di Saumur riunirà 115 carrozze.

Espanol :

¡Asista al 41º Concurso Internacional de Conducción de Saumur! El Concurso Internacional de Conducción de Saumur reunirá este año a 115 carruajes.

L’événement Les Internationaux d’Attelage Verrie a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME