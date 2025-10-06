Les Internationaux d’Attelage Verrie
Les Internationaux d’Attelage Verrie jeudi 28 mai 2026.
Les Internationaux d’Attelage
Verrie Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
Assistez à la 41ème édition du Concours d’Attelage International de Saumur ! Le concours d’attelage international de Saumur réunit cette année 115 attelages.
Programme à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Du 22 au 25/05. .
Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 65 45 saumur.attelage@orange.fr
English :
Attend the 41st Saumur International Driving Competition! This year’s Saumur International Driving Competition brings together 115 teams.
German :
Seien Sie bei der 41. Ausgabe des Internationalen Fahrturniers von Saumur dabei! Am internationalen Fahrturnier von Saumur nehmen dieses Jahr 115 Gespanne teil.
Italiano :
Partecipate al 41° Concorso internazionale di guida di Saumur! Quest’anno il Concorso Internazionale di Guida di Saumur riunirà 115 carrozze.
Espanol :
¡Asista al 41º Concurso Internacional de Conducción de Saumur! El Concurso Internacional de Conducción de Saumur reunirá este año a 115 carruajes.
