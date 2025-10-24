Les Internationaux d’escalade de la Mayenne 2025 Espace Mayenne Laval

La plus belle aréna d’escalade de France va accueillir trois

compétitions internationales d’escalade sur le même week-end la dernière étape de la Coupe du Monde de para-escalade, et les dernières étapes des Coupes d’Europe de vitesse jeunes et séniors.

Ces trois compétitions consacreront les champions et championnes de la saison, dans un final survolté !

En plein développement, et pour la première fois au programme des Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028, la para-escalade sera mise à l’honneur à Laval, avec la présence des meilleurs athlètes mondiaux, et une Equipe de France qui part largement favorite.

Suite au succès du Tournoi Européen de Qualification, qui a vu Oriane

Bertone et Toby Roberts se qualifier pour les Jeux Olympiques de

Paris en octobre 2023, la Mayenne confirme son importance dans le circuit de compétitions internationales. .

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 17 45 info@escaladeenmayenne.fr

English :

France?s most beautiful climbing arena will be hosting three

international climbing competitions over the same weekend: the final stage of the Para Climbing World Cup, and the final stages of the European Youth and Senior Speed Cups.

German :

Die schönste Kletterarena Frankreichs wird Gastgeber von drei

internationale Kletterwettkämpfe an einem Wochenende: die letzte Etappe des Para-Eskalade-Weltcups und die letzten Etappen der Europacups im Jugend- und Seniorenspeedklettern.

Italiano :

La più bella palestra di arrampicata della Francia ospiterà nello stesso fine settimana tre gare internazionali di

nello stesso fine settimana: la fase finale della Para Climbing World Cup e le fasi finali della European Youth e Senior Speed Cup.

Espanol :

El mejor rocódromo de Francia acogerá tres competiciones internacionales de escalada el mismo fin de semana

competiciones internacionales de escalada durante el mismo fin de semana: la fase final de la Copa del Mundo de Paraescalada y las fases finales de las Copas de Europa Juvenil y Senior de Velocidad.

