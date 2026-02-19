Les intrépides Théâtre de la Concorde Paris

Paroles de joie

Avec Les Intrépides, projet porté par la SACD et la metteuse en scène Justine Heynemann, nous ouvrons un espace dédié à des artistes, autrices, auteurs, citoyennes et citoyens dont le travail, l’engagement ou la parole se heurtent encore à la discrétion, à l’invisibilité ou à l’indifférence. Cette soirée donnera à découvrir de nouvelles écritures, des trajectoires singulières et des fragments d’histoires qui racontent autant les obstacles rencontrés que la force créative de celles et ceux que l’on entend trop peu.

Pensée comme un moment de partage, de lectures et d’échanges, la rencontre mettra en lumière des voix intrépides qui rappellent que la démocratie se nourrit d’une pluralité de récits, y compris de ceux qu’elle a parfois laissés de côté. En faisant surgir ces présences longtemps étouffées, l’événement s’inscrit dans la réflexion menée ce mois-ci autour des grandes oubliées et des grands oubliés de la démocratie.

Pour cette édition, Justine Heynemann invite cinq autrices à dresser un portrait de la joie. Chacune est conviée à puiser dans son répertoire un extrait dialogué évoquant pour elle une impression de joie — qu’elle soit contenue dans le fond du texte, dans le plaisir de l’écriture ou dans l’expérience du jeu.

Un second volet du projet invite les autrices à aller à la rencontre de femmes inspirantes. Chacune choisira une femme, proche ou lointaine, et recueillera auprès d’elle un souvenir, une pensée ou un rêve lié à la joie. Il pourra s’agir d’une voisine, d’une femme détenue rencontrée lors d’un atelier en prison, d’une aide-soignante… L’essentiel étant que la rencontre soit sincère et nourrisse l’imaginaire de l’autrice.

À partir de ces récits, les autrices apporteront leur identité littéraire et choisiront la forme la plus juste pour les retranscrire — scènes, poèmes, chansons ou autres écritures hybrides. Ces paroles de femmes seront mises en commun lors d’une semaine de résidence à la Chartreuse – Centre national des écritures du théâtre, afin de tisser des liens entre les matières recueillies et les extraits de répertoire, et de poser les jalons d’une lecture-spectacle. Un portrait qui aurait le visage de 11 femmes intrépides : cinq autrices, cinq inspiratrices et une compositrice.

Avec

Tiphaine Gentilleau , comédienne, autrice et co-fondatrice du collectif Les Filles de Simone, dont elle signe les textes nés d’improvisations collectives au plateau, avec une attention particulière portée à la langue.

compositrice de musique électronique expérimentale, créant des formes hybrides et immersives à la croisée du spectacle vivant et de l’audiovisuel, compositrice en résidence à l’Opéra Orchestre National de Montpellier Justine Heynemann, metteuse en scène et autrice, lauréate du prix SACD de la mise en scène (2019), artiste associée à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône et directrice de La Cuisine, lieu de la compagnie Soy Création.

Comment faire entendre celles et ceux qui n’ont pas trouvé leur place dans les récits dominants, et reconnaître la force joyeuse qui traverse leurs expériences ?

Le samedi 07 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

