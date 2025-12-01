Les intrications musicales Crozon

Les intrications musicales Crozon vendredi 12 décembre 2025.

Les intrications musicales

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Les intrications musicales

Arure

Concert en complicité avec l’Association Cap des étoiles

Parfois des artistes très différents ont des interrogations similaires au même moment… Comment s’extraire de ce monde et son contexte ? En conquérant l’univers ? En essayant de mieux le comprendre ?

Après le spectacle Les Cosmics , la journée se poursuivra par un concert électro inspiré par cette même thématique de l’univers…

Le nouvel album d’Arure (camarétois sous le nom d’Arthur Maillard), Les intrications musicales , résonnera dans la salle de l’Améthyste dans laquelle nous retrouverons quelques sensations interstellaires… En effet, l’association Cap des étoiles, complice de l’événement, fera vivre visuellement un prolongement spatial sur grand écran pour un moment unique…

CRÉATION 2025

Création musicale et interprétation Arure

Projection Pascal Perdriau Association Cap des étoiles

Interventions probables d’autres étoiles montantes élèves d’Arthur Maillard

Tout public

Concert assis, petite restauration sur place en amont

Tarifs pour les 2 événements Les cosmics à 18h30 et Les intrications musicales à 20h30 12€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les intrications musicales Crozon a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime