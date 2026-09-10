Les intrus du patrimoine – jeu d’observation dans la ville de Piré-Chancé, Médiathèque Le Trait d’Union, Piré-Chancé

Informations pratiques

Les intrus du patrimoine – jeu d’observation dans la ville de Piré-Chancé Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Le Trait d’Union Ille-et-Vilaine

Point de départ : médiathèque /

Durée max. : 1h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Et si le patrimoine vous réservait quelques surprises ?

Partez à la découverte de la ville en observant attentivement ses monuments, façades et autres éléments remarquables.

Au fil du parcours, des objets insolites et totalement incongrus se sont discrètement invités dans le décor patrimonial. Votre mission ? Les repérer un à un et noter leur emplacement. Ouvrez l’œil : certains intrus sont bien cachés et seuls les observateurs les plus attentifs les trouveront tous !

L’animation, accessible à tous, permettrait de découvrir le patrimoine local autrement, en mêlant observation, curiosité et esprit de jeu.

Médiathèque Le Trait d’Union 2 rue Neuve 35150 Piré-Chancé Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.pire-chance.bzh/mediatheque-5/

Et si le patrimoine vous réservait quelques surprises ?

©Pexel