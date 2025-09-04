Les Invalides font leur cinéma – Cinéma en plein air Hôtel national des Invalides Paris

Les Invalides font leur cinéma – Cinéma en plein air Hôtel national des Invalides Paris jeudi 4 septembre 2025.

Cette année découvrez une programmation inédite :

Le sens de la fête, d’Éric Toledano (2017) :

Max est un traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs et a conseillé un photographe, bref tous les ingrédients sont réunis pour que la fête soit réussie… Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

-> Réservez ici : Cinéma en plein air des Invalides – Le sens de la fête

Agents très spéciaux, Code U.N.C.L.E, de Guy Ritchie :

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E. retrace l’histoire de l’agent de la CIA Solo et de l’agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes s’engagent dans une mission conjointe : mettre hors d’état de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la prolifération des armes et de la technologie nucléaires. Pour l’heure, Solo et Kuryakin n’ont qu’une piste : le contact de la fille d’un scientifique allemand porté disparu, le seul à même d’infiltrer l’organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour retrouver sa trace et empêcher un cataclysme planétaire.

-> Réservez ici : Cinéma en plein air des Invalides – Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E

Le Comte de Monte Cristo, de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière :

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Profitez d’un cadre magnifique en la cour du Dôme de l’Hôtel national des Invalides pour une séance de cinéma en plein air exceptionnelle !

L’intégralité des dons est reversée au Comité de l’entraide Défense qui regroupe 4 associations : Terre Fraternité-ADO, l’Entraide Marine, la Fondation des Œuvres sociales de l’Air et Solidarité Défense.

-> Réservez ici : Cinéma en plein air des Invalides – Le Comte de Monte Cristo

« Les Invalides font leur cinéma ! » est un événement caritatif organisé au profit des militaires blessés et des familles endeuillées des armées.

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 06 septembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle, 75007 PARIS 75007 accès par Place VaubanParis

https://www.terre.defense.gouv.fr/gmp/actualites/invalides-font-leur-cinema-edition-2025 +33144423229 eventgouvmiliparis@gmail.com