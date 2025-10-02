LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 17:30:00
fin : 2025-10-02 19:30:00

2025-10-02

LES INVASIONS BARBARES

De Denys Arcand
Avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

THE BARBARIAN INVASIONS

By Denys Arcand
With Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

German :

DIE BARBARISCHEN INVASIONEN

Von Denys Arcand
Mit Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

Italiano :

LE INVASIONI BARBARICHE

Di Denys Arcand
Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

Espanol :

LAS INVASIONES BÁRBARAS

Por Denys Arcand
Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

