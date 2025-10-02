LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 17:30:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

Date(s) :

2025-10-02

LES INVASIONS BARBARES



De Denys Arcand

Avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

THE BARBARIAN INVASIONS



By Denys Arcand

With Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

German :

DIE BARBARISCHEN INVASIONEN



Von Denys Arcand

Mit Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

Italiano :

LE INVASIONI BARBARICHE



Di Denys Arcand

Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

Espanol :

LAS INVASIONES BÁRBARAS



Por Denys Arcand

Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman

L’événement LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains