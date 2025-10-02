LES INVASIONS BARBARES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-02 17:30:00
fin : 2025-10-02 19:30:00
2025-10-02
De Denys Arcand
Avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
THE BARBARIAN INVASIONS
By Denys Arcand
With Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
German :
DIE BARBARISCHEN INVASIONEN
Von Denys Arcand
Mit Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
Italiano :
LE INVASIONI BARBARICHE
Di Denys Arcand
Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
Espanol :
LAS INVASIONES BÁRBARAS
Por Denys Arcand
Con Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman
