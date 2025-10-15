Les Irlandais de Bretagne Musée de Bretagne Rennes

Gratuit

Ce spectacle autour de l’immigration irlandaise en Bretagne aux 17e et 18e siècles mêle musiques bretonne et irlandaise.

**Véronique Bourjot** et **Brewen Favrau**, rejoints par **Kevin Le Pennec** et **Soazig Hamelin**, nous proposent un mélange captivant d’histoires, d’airs à danser et de complaintes, à la fois réjouissant et émouvant, dans lequel les langues – breton, français, irlandais et anglais – sont mises à l’honneur.

En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon, dans le cadre du festival Yaouank.

Début : 2025-10-15T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T13:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine