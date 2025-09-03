Les Italiennes, marché artisanal et gastronomique Rue Colonel Fabien Martigues

Les Italiennes, marché artisanal et gastronomique

Du mercredi 3 au dimanche 7 septembre 2025 le dimanche de 10h à 19h. Le mercredi de 11h30 à 20h. Le vendredi et samedi de 10h à 23h. Le jeudi de 10h à 21h. Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-07

2025-09-03

C’est désormais une institution en septembre, durant 5 jours au jardin de Ferrières. Le village italien accueille les mille savoir-faire des artisans italiens. Une vingtaine d’exposants. Musique, animations, restauration, déambulation des Masqués.

Deux soirée exceptionnelles

– Vendredi 5 septembre à 21h, soirée quizz musical spéciale Italie suivie d’une soirée dansante.

– Samedi 6 septembre à 20h30 avec le chanteur Antonio Lannocca qui présentera un spectacle en hommage à Toto Cotugno.



Autour des tentations gastronomiques de tous ordres (pâtes, fromages, charcuteries, confiseries, vins fins…), des créations d’art vestimentaire, maroquinier ou décoratif rivalisent de séduction.



Un complément idéal à l’événement sur lequel se greffent ces « italiennes » l’inimitable déambulation des Masqués Vénitiens, le samedi de 15h45 à 17h15.

Deux rendez-vous pour une même invitation à savourer sans retenue ! .

Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 47 66 info@ccif-marseille.com

English :

It is now an institution in September, for 5 days in the garden of Ferrières. The Italian village welcomes the thousand know-how of the Italian craftsmen. Music, entertainment and catering. Venetian masked parade.

German :

Es ist jetzt eine Institution im September, für 5 Tage im Garten von Ferrières. Das italienische Dorf beherbergt die tausend Fertigkeiten der italienischen Handwerker. Musik, Unterhaltung und. Umzug der venezianischen Maskierten.

Italiano :

È ormai un’istituzione a settembre, e dura 5 giorni nei giardini di Ferrières. Il villaggio italiano mette in mostra le molteplici abilità degli artigiani italiani. Una ventina di espositori. Musica, intrattenimento, cibo e bevande e una sfilata in maschera.

Espanol :

Ahora es una institución en septiembre, durante 5 días en el jardín de Ferrières. El pueblo italiano acoge a los mil artesanos italianos. Música, animación y restauración. Desfile de máscaras venecianas.

