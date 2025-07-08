CENDRILLON – LE CABARET Carpentras

vendredi 5 décembre 2025.

Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans une pauvre chaumière, un artisan vit seul avec sa fille. Il tombe amoureux d’une veuve qui l’emmène loin de chez lui. Cendrillon doit cohabiter avec ses deux méchantes filles qui la persécutent. Au château, un bal est organisé pour que le prince choisisse sa future femme. Bien que découragée par ses demi-sœurs, Cendrillon, avec la complicité de sa mère réincarnée, s’y rendra. Alors qu’elle danse avec un inconnu, minuit sonne. En fuyant, elle laisse tomber une pantoufle. Le prince recherche alors dans tout son royaume la jeune fille à qui ira la pantoufle de verre. Dans une signature asiatique inédite, redécouvrez le conte de Cendrillon plongé entre tradition et modernité.

LE CABARET PARKING SAINT-LABRE 84200 Carpentras 84