Les Jack en concert Bourges

Les Jack en concert

Place Gordaine Bourges Cher

Rendez-vous le jeudi soir à la place Gordaine pour découvrir le groupe « Les Jack » !

« Les Jack » c’est avant tout une aventure humaine et artistique singulière, portée par une énergie contagieuse, une forte proximité avec le public, et un vrai désir de créer sans compromis. Entre improvisation maîtrisée, narrativité scénique et quête de sincérité, leur univers continue de grandir et de captiver. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 58 24 11 19 contact@lesjack.fr

English :

Join us on Thursday evenings at Place Gordaine to discover the band « Les Jack »!

German :

Treffen Sie sich am Donnerstagabend an der Place Gordaine, um die Gruppe « Les Jack » zu entdecken!

Italiano :

Unitevi a noi il giovedì sera in Place Gordaine per scoprire il gruppo « Les Jack »!

Espanol :

Únase a nosotros los jueves por la noche en la Place Gordaine para descubrir al grupo « Les Jack »

