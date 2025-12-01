Les Jacobambins Bakéké Théâtre des Jacobins Dinan
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 20:50:00
2025-12-12
Clown et manipulation de seaux
de Fabrizio Rosselli
Bakéké signifie seau en Hawaïen. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à jouer et à inventer, ouvrant la porte d’un monde onirique rempli d’humour facétieux. Dans ce spectacle sans parole, un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques. Face à l’impossible, cet être aussi lunaire que virtuose nous offre une vision ludique et absurde de son obsession.
Artiste Fabrizio Rosselli | Regard extérieur Etienne Manceau
Administratrice de production Claire Thevenet / L’Astragale | Régisseuse Générale Hélène Couet-Lannes. .
Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
