Les Jacobambins La Fabuleuse histoire de Basarkus SolenVal Plancoët

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 17:35:00

2026-01-25

Par la compagnie Lamento et l’académie Fratellini

Le chorégraphe Sylvère Lamotte compose un duo entre danse, jonglage et acrobatie.

Fondus dans un même corps, les deux interprètes virtuoses prennent chacun leur élan pour élargir l’horizon de leurs disciplines, comme une ode à la découverte de soi. BasarKus est un être à deux têtes, plusieurs jambes et de multiples bras. D’aventures en aventures, les deux individus qui le composent comprennent qu’ils sont dissociables. À mesure de leur évolution, les deux êtres séparés, l’un acrobate, l’autre jongleur, apprennent l’un de l’autre, formant de nouvelles combinaisons malicieuses.

Chorégraphie Sylvère Lamotte | Créé avec Basil Le Roux et Markus Vikse | Interprètes en duo Pablo Garretón Cortés, Julien Desfonds

Régie Clément Janvier, Simon Fouché, Sébastien Gourdier, Julien Guenoux, Emmanuel Laborde, Quentin Régnier ou Lucas Verièpe

Création son Louise Blancardi | Création costumes Marion Vasnesch, Alexandra Langlois et Estelle Boul

Création lumières Jean-Philippe Borgogno | Régie générale Candy Lemarié

Dès 3 ans

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

