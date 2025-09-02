Les Jacobambins Le Bal à Bobby Rue du Tram Plélan-le-Petit

Les Jacobambins Le Bal à Bobby Rue du Tram Plélan-le-Petit dimanche 1 mars 2026.

Rue du Tram L’embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 17:45:00

2026-03-01

Danse participative par la compagnie NG25

Le bal à Boby est une création librement inspirée de Boby Lapointe. Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent les enfants à découvrir l’univers du chanteur en les conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, les enfants plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur,chacun explorera son potentiel imaginatif.

Chorégraphie Hervé Maigret | Assistant chorégraphique Stéphane Bourgeois | Interprètes Hervé Maigret, Pedro Hurtado-Gómez, Nathalie Licastro (en alternance avec Julie Cloarec-Michaud) | Régie son Mathieu Roche | Régie générale Fabrice Peduzzi. Costumes Martine Ritz, assistée de Caroline Audrain | Sur l’oeuvre de Boby Lapointe

Dès 7 ans .

Rue du Tram L’embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

