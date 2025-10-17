Les Jacobambins L’orgre en papier Théâtre des Jacobins Dinan

Les Jacobambins L’orgre en papier

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Concert de chanson rock

L’ogre en papier

Plus sympathique que méchant glouton, Ben Herbert Larue (chant, guitare

et scie musicale), avec sa voix rauque et ses trois musiciens (batterie, guitare, basse),

plonge les enfants dans l’ambiance d’un vrai concert, comme pour les grands, entre

rythmes plutôt rock et paroles aux accents légers et drôles. Chanter, pour cet ogre en

papier, c’est raconter des histoires, inventer des mondes et interroger notre présent,

notamment le droit d’être un garçon aux cheveux longs et une fille qui joue au ballon.

Chant, accordéon Ben Herbert Larue | Guitare, Banjo Goupil

Batterie, percussions Caillou | Basse Lucas .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

