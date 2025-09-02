Les Jacobambins Sous la neige Théâtre des Jacobins Dinan

Les Jacobambins Sous la neige Théâtre des Jacobins Dinan mardi 10 février 2026.

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 18:35:00

2026-02-10

Poésie visuelle, sonore et sensible par la compagnie les bestioles

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire et ondule. Deux personnages vêtus de blanc surgissent et invitent à un voyage sensoriel et énigmatique que guident la musique et la lumière.

Tour à tour danseurs, comédiens et marionnettistes, ils éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans parole, dévoilent des mondes imaginaires… Le papier devenu neige puis océan, peu à peu s’envole et devient un grand terrain de jeux partagé.

Mise en scène Martine Waniowski | Regard chorégraphique Amélie Patard | Regard vie des formes Philippe Rodriguez-Jorda

Jeu Martine Waniowski, Reda Brissel | Création musicale et sonore, interprétation Gilles Sornette | Création lumière Brice Durand

Costumes Daniel Trento | Administratif Clotilde Ast | Diffusion Jérôme Minassian

De 2 à 5 ans .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

