Les Jacobambins Titi tombe, Titi tombe pas Théâtre des Jacobins Dinan

Les Jacobambins Titi tombe, Titi tombe pas

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 20:40:00

2025-12-16

Cirque contemporain par la compagnie Attends

Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait.

De la plus petite brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit !

Surgit alors l’explosive Nana qui va bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite… Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. D’effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs habitudes et inventent un nouvel équilibre…

Dès 3 ans

Auteurs Pascal Rousseau et Lola Heude | Mise en scène Ami Hattab | Interprètes Lola Heude et Fabrice Provansal

Musique Marc Leroy | Costumes Delphine Poiraud | Lumière Damien Valade |Scénographie Pascal Rousseau .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

