Organisés par la La Loco-Motive 48

A partir de 19h

Avis à tous les musiciens, chanteurs et amateurs de musique ce soir, on lâche prise et on laisse place à l’improvisation ! Que vous soyez virtuose, débutant ou simplement curieux, la jam session est l’occasion idéale pour partager des moments musicaux, explorer de nouveaux sons et faire des rencontres.

Prix libre ! (Adhésion obligatoire)

Boissons proposées sur place, apportez de quoi grignoter ! .

12 Rue de la Gleyzette

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Organized by La Loco-Motive 48

Calling all musicians, singers and music lovers: tonight, we’re letting go and giving free rein to improvisation!

Free admission! (Membership required)

Drinks available on site, so bring a snack!

German :

Organisiert von der La Loco-Motive 48

Hinweis an alle Musiker, Sänger und Musikliebhaber: Heute Abend wird losgelassen und der Improvisation Raum gegeben!

Der Preis ist frei! (Mitgliedschaft erforderlich!)

Getränke werden vor Ort angeboten, bringen Sie etwas zum Knabbern mit!

Italiano :

Organizzato da La Loco-Motive 48

Chiamate tutti i musicisti, i cantanti e gli amanti della musica: questa sera ci lasciamo andare e diamo libero sfogo all’improvvisazione!

Ingresso libero! (È richiesta l’iscrizione)

Bevande disponibili sul posto, ma portate uno spuntino!

Espanol :

Organizado por La Loco-Motive 48

Llamamiento a todos los músicos, cantantes y melómanos: ¡esta noche nos soltamos y damos rienda suelta a la improvisación!

Entrada gratuita (Inscripción obligatoria)

Bebidas disponibles in situ, ¡pero trae un tentempié!

