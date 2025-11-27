Les jambes à son cou Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Liberté d’expressions.

Partir du bon pied, se jeter la tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules… Ces expressions populaires dont nous raffolons toutes et tous, l’artiste circassien Jean-Baptiste André s’est amusé à les décortiquer et à les traduire au pied de la lettre, passant de la métaphore au concret.

Avec deux complices venu·es lui prêter main forte, il s’échine à tordre le cou aux idées reçues pour incarner ces postures aussi surprenantes que virtuoses.

Ce jeu ludique et enthousiasmant, entre dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit, nous entraîne dans une gymnastique de l’esprit et du corps pleine de folie, de poésie et d’autodérision.

Un spectacle familial à applaudir des deux mains. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

