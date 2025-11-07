Les Jams à Clamecy MLAC Clamecy
Les Jams à Clamecy MLAC Clamecy vendredi 7 novembre 2025.
Les Jams à Clamecy
MLAC 1 chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2026-01-09
2025-11-07 2025-12-05 2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01
Soirées d’improvisation musicales proposées par ACL
La scène est ouverte à tous et à tous les styles musicaux. Vous venez avec vos instruments et nous nous occupons de tout autre aspect technique. PAS DE REPRISE ! Bar et restauration sur place. Info 03 86 27 06 31 .
MLAC 1 chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 06 31
