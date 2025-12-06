Les Jaquons animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Les Jaquons animations vacances de Noël 2025

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-31

Espace loisirs et jaquons

Activités proposées aux adolescents du 22 au 31 décembre (fermeture les 26/12 et 02/01)

Ateliers divers défis théâtre cirque court métrage

258 avenue du Zoo Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 16 65 78 jaquons@agasc.fr

English : Les Jaquons animations vacances de Noël 2025

Espace loisirs et jaquons

Activities offered to teenagers from 22 to 31 December (closed on 26 December and 2 January)

Various workshops challenges theatre circus short films

