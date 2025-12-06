Les Jaquons animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var
Les Jaquons animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var
Les Jaquons animations vacances de Noël 2025
258 avenue du Zoo Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-31
2025-12-22
Espace loisirs et jaquons
Activités proposées aux adolescents du 22 au 31 décembre (fermeture les 26/12 et 02/01)
Ateliers divers défis théâtre cirque court métrage
258 avenue du Zoo Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 16 65 78 jaquons@agasc.fr
English : Les Jaquons animations vacances de Noël 2025
Espace loisirs et jaquons
Activities offered to teenagers from 22 to 31 December (closed on 26 December and 2 January)
Various workshops challenges theatre circus short films
