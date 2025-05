Les Jardinades 2025 – Anzin, 17 mai 2025 07:00, Anzin.

Nord

41 Avenue Dampierre Anzin Nord

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Place aux Jardinades 2025 à Anzin !

Samedi 10h30-20h / Dimanche 10h-19h

ANIMATIONS

– Ferme pédagogique

– Balades à poney

– Éducation canine et agility par l’Union Canine Anzinoise

– Jeux flamands par l’IME les Deux Rives

– Initiation au tir à l’arc par la Compagnie des Archers Anzinois

– Heure du conte par la médiathèque samedi et dimanche à 10h30

– Jeux en bois par l’association de la Verrerie

– Reconstitution d’un campement médiéval par l’association Gisna Ad 64

– Le Bar à eau Cycle de l’eau par l’Eau du Valenciennois

– Trébuchet (catapulte géante) dimanche après-midi, par M. Lisiecki

– Présentation de la ruche et de l’abeille par le CAPEP et la Ruche Verte

ATELIERS

-CRÉATION DE Tableaux nature / Land art / Fleurs avec matériel de récupération (bouteilles plastiques) / Marque-pages en origami (samedi après-midi) / Marionnettes (dimanche après-midi) / Cerfs-volants et éoliennes / Porte-monnaie en jeans / Médailles en argile

– Atelier peinture végétale

– Art végétal autour du recyclage

– Fabrication de porte-clefs, hôtels à insectes, mangeoires en bois

– Confection de tableaux et cartes

– Macramé porte-clefs et marque-pages

– Cuisine zéro déchet

– Contrôle de son vélo (samedi)

– Sensibilisation au Tri sélectif

– Compostage

SPECTACLES

– Spectacle de fauconnerie (samedi et dimanche à 14h30 et 17h)

– Défilé de mode (vêtements de 2nde main) par la boutique « Elisabeth 2 » (samedi et dimanche à 13h30 et 16h)

– Déambulation d’échassiers par l’association YMB Asso (dimanche)

EXPO / VENTES

– Fraises, légumes et semences biologiques

– Friandises pour animaux

– Miel

– Soupes

– Décorations

– Bijoux artisanaux

– Bougies parfumées

– Fleurs et compositions florales

– Céramiques, poteries, peintures, broderies

– Vêtements et articles de sport de 2nde main

– Gravures sur bois

– Soins de détente et bien-être (massages/ réflexologie plantaire / soins énergétiques)

Petite restauration sur place

Confiseries / glaces / crêpes / gaufres / boissons frites / sandwichs / paninis / hot-dog / hamburgers

Tour de CALÈCHE !

Elle vous attendra près de la Médiathèque pour vous amener au Parc Dampierre (aller et retour). Venez à Vélo !

Un garage à vélo sécurisé sera à votre disposition.

Venez avec vos contenants

Pour les stands alimentation et boissons (eco-cup, gourdes, lunch box, bento en verre…)

Des bacs de tri seront à votre disposition tout au long de la manifestation

(Vendredi 16 dédiée aux scolaires)

